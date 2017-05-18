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Мумия | Трейлеры
о фильме: кадры: 15 | трейлеры: 14 | постеры | в ролях
Трейлер 3 New :: 18.05.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Мумия
Оригинальное название: Mummy
Прокат в России фильма "Мумия": 8 июня 2017 года
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О фильме "Мумия":
Мумифицированная принцесса восстаёт из мёртвых и начинает угрожать человечеству.
В ролях: Том Круз, Аннабелль Уоллис, Рассел Кроу.
Режиссёр: Алекс Курцман.
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