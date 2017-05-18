Netflix анонсировал разработку сериала по мотивам фэнтезийной саги польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак»...

Клайв Оуэн, Джоэль Киннаман, Розамунд Пайк и Коммон подписались на участие в триллере «Три секунды» по одноимённому роману шведских писателей Бёрге Хелльстрёма и...

Сэм Рокуэлл и Тараджи П. Хенсон сыграют главные роли в фильме «Лучшие враги» по одноимённой книге Оши Грэй Дэвидсон...

Научно-фантастический теле-сериал «Электрические мечты Филипа К. Дика» по мотивам произведений писателя пополнился тремя новыми актёрами: Ричардом Мэдденом...