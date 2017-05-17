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Мумия | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках 6 New :: 17.05.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Мумия
Оригинальное название: Mummy
Прокат в России фильма "Мумия": 8 июня 2017 года
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» Блокбастеры » Приключения
О фильме "Мумия":

Мумифицированная принцесса восстаёт из мёртвых и начинает угрожать человечеству.

В ролях: Том Круз, Аннабелль Уоллис, Рассел Кроу.

Режиссёр: Алекс Курцман.

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Мумия:

Мумия
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 15
трейлеры: 13

Рецензии и обзоры

Чужой: Завет: Что-то пошло не так

Триллер, где не страшно, а смешно, фантастика, где нет ни фантастики, ни смысла, ни дизайна. Зверюшки, которых так много и они такие разные, но следить за ними совершенно не интересно

Мелкие преступления: Обидно вышло
Максимально обаятельный Костер-Валдау много получает по роже, убегает от русских гопников и просто пытается вести себя хорошо, пока остальные видят в нём монстра

Ограды: Король джунглей
Как большинство драм, успешно перенесённых со сцены на экран, фильм обращает ограниченный набор локаций и персонажей себе на пользу

Меч короля Артура: Не поедем в Камелот
Поводы Гаю Ритчи порезвиться и вспомнить творческую молодость в конечном счёте никак не связаны с историей в целом

Миллиарды: Сезон 2: Соком траванулись
Финал сезона из всего этого супа получился вполне отменный — бодрый, острый, яркий и во многом неожиданный
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