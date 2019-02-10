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Наркокурьер | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный TV-ролик New :: 10.02.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Наркокурьер
Оригинальное название: Mule
Прокат в России фильма "Наркокурьер": 28 февраля 2019 года
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» Голливуд » Криминальные
О фильме "Наркокурьер":

Брэдли Купер, Таисса Фармига, Клинт Иствуд, Майкл Пенья, Лоуренс Фишберн в криминальной драме Клинта Иствуда о 90-летнем ветеране, которого поймали на перевозке трёх килограммов кокаина для мексиканского наркокартеля.

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Наркокурьер:

Наркокурьер
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Лего. Фильм 2: История легушек

Сценаристы решили снимать про взросление, и нашли в итоге правильную для него интонацию и должное визуальное исполнение. Тут живые актёры действительно стали демиургами своего счастья и судеб мира кубиков заодно

Завод: Нервы
«Дурак» наоборот, в котором главные герои сами лишают себя свободы, и траектория лежит от действий к монологам

Снегоуборщик: Тональности
Привычное амплуа Нисона последних лет вступает в конфликт с историей, где он не ангел возмездия, а карикатурный снегоуборщик, и нужно какое-то время, чтобы воспринимать фильм правильно

Ван Гог. На пороге вечности: Чего вы добиваетесь
Путь фильма лежит к диалогу, в котором Ван Гог прямым текстом сравнивает себя с Иисусом. Больше авторам о своём герое сказать нечего

Бархатная бензопила: Совриск
Эти картины в кадре представляют собой нечто большее, чем банальное повторение анекдота про нутряной садизм искусства
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