|
Наркокурьер | Трейлеры
о фильме: трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Дублированный TV-ролик New :: 10.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Наркокурьер
Оригинальное название: Mule
Прокат в России фильма "Наркокурьер": 28 февраля 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Голливуд » Криминальные
О фильме "Наркокурьер":
Брэдли Купер, Таисса Фармига, Клинт Иствуд, Майкл Пенья, Лоуренс Фишберн в криминальной драме Клинта Иствуда о 90-летнем ветеране, которого поймали на перевозке трёх килограммов кокаина для мексиканского наркокартеля.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Наркокурьер:
Лего. Фильм 2: История легушек
Завод: Нервы
Снегоуборщик: Тональности
Ван Гог. На пороге вечности: Чего вы добиваетесь
Бархатная бензопила: Совриск
9 февраля, суббота
8 февраля, пятница
В Москве умер Сергей Юрский — народный артист России и ведущий актёр театра имени Моссовета. Юрскому было 83 года...
7 февраля, четверг
6 февраля, среда
|
|
|
|
|