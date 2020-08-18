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Мулан | Трейлеры
о фильме: кадры: 32 | трейлеры: 19 | постеры | в ролях
Промо-ролик New :: 18.08.20
Название фильма: Мулан
Оригинальное название: Mulan
Прокат в России фильма "Мулан": 4 сентября 2020 года
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... » Приключения
О фильме "Мулан":
«Дисней» продолжает цикл игровых экранизаций собственных мультфильмов. На этот раз выбор пал на китайскую девушку-воительницу Мулан.
Режиссёр: Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»). В роли Императора: Джет Ли.
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