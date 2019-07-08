  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2019 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2018 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Мулан | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Тизер-трейлер New :: 08.07.19

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Мулан" (2, из них 2 новых)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Мулан
Оригинальное название: Mulan
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Голливуд » Детское и семейное кино
        ... » Приключения
О фильме "Мулан":

«Дисней» продолжает цикл игровых экранизаций собственных мультфильмов. На этот раз выбор пал на китайскую девушку-воительницу Мулан.

Режиссёр: Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»). В роли Императора: Джет Ли.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
МидуэйКороль ЛевЧеловек-Паук: вдали от домаФорсаж: Хоббс и ШоуВойна токовЭнгри бёрдс в кино 2Холодное сердце 2Рэмбо: Последняя кровь
Недавние громкие новинки:
Очень странные делаЧеловек-Паук: вдали от домаЛюди в чёрном: ИнтернэшнлЛюди Икс: Тёмный ФениксМир Дикого западаВойна АнныМстители 4: ФиналМиллиард

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Фильм-детям":
Мулан Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер
Барашек Шон: Фермагеддон Трейлер 2
» Русский трейлер 2
Камуфляж и шпионаж Русский трейлер 2
Король Лев О съёмках 2
Камуфляж и шпионаж Трейлер 2
Король Лев О съёмках
» Дублированный TV-ролик
» TV-ролик 3
Энгри бёрдс в кино 2 Финальный трейлер
» Русский трейлер 2
» Промо-ролик 2
История игрушек 4 TV-ролик 2
Холодное сердце 2 Русский трейлер
  
Новые трейлеры:
Мулан Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер
Лев Яшин. Вратарь моей мечты Трейлер
Ангел мой Русский трейлер
Очень странные дела Промо-ролик 3
» Промо-ролик 2
Тайна печати дракона Трейлер
Барашек Шон: Фермагеддон Трейлер 2
» Русский трейлер 2
Мидуэй Русский тизер-трейлер
Ножи наголо Трейлер
Камуфляж и шпионаж Русский трейлер 2
Король Лев О съёмках 2
Джуманджи: Новый уровень Трейлер
Камуфляж и шпионаж Трейлер 2
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2018
Новинки кино: 2019 июль август сентябрь октябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Мулан:

Мулан
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 8
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Очень странные дела: 3 сезон: Мелкие в опасности
После традиционно затяжного вступления триллер снова становится триллером, а зритель получает вожделенный энергичный финал

Человек-паук: Вдали от дома: Фейк-ньюс
Новая фаза киновселенной должна крутиться вокруг Паука, но сам Паук липовый

Её запах: Съёмки из подполья
Более чем полфильма героиня Элизабет Мосс — не человек, а страшный сон с маниакальной улыбкой и яростно сверкающими глазами

Тьма: 2 сезон: Sic mundus
Если раньше весь детектив строился вокруг самого факта наличия временной петли, то теперь главный вопрос — кто есть кто в этой истории

Новинки июля: «Человек-паук: вдали от дома» и «Король Лев»
На помощь двум главным премьерам июля не придут ни лишние выходные, ни рисковые конкуренты
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Мулан, Mulan new
постеров: 1, кадров: 8
» Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер

7 июля, воскресенье
Бокс-офис США: «Человек-паук: вдали от дома» опережает прогнозы
Заокеанский календарь начала июля в этом году был несколько запутан тем, что День Независимости пришёлся на четверг...
Кинокасса России: «Человек-паук» рекордно стартует, но всё равно недобирает
Главной интригой недели в российском прокате, разумеется, была сольная премьера нового «Человека-паука»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Лев Яшин. Вратарь моей мечты new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

6 июля, суббота

Дорогой папа
постеров: +1

Мидуэй, Midway
постеров: +1, кадров: +12
» Русский тизер-трейлер

Ангел мой, Angel of Mine new
постеров: 1, кадров: 34
» Русский трейлер

4 июля, четверг

Очень странные дела, Stranger Things
» Промо-ролик 3
» Промо-ролик 2

Тайна печати дракона
» Трейлер

Барашек Шон: Фермагеддон, Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2

3 июля, среда

Ножи наголо, Knives Out new
постеров: 1, кадров: 3
» Трейлер

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2019 фильмы 2019 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2019   фильмы 2018   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2018  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Человек-паук: Вдали от дома», рецензия . «Тьма», 2 сезон, отзыв . «Очень странные дела», 3 сезон, отзыв . «Битва за Землю», отзыв . «Люди в чёрном: Интернэшнл», рецензия . «История игрушек 4», отзыв . «Дитя робота», отзыв . «Чернобыль», отзыв . «Её запах», отзыв . «Курск», рецензия . «Тёмный Феникс», рецензия . Кинотавр 2019, фото .
 
Афиша кино Новинки кино 2019 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2018 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Человек-паук: Вдали от дома", "Проклятие Аннабель 3", "История игрушек 4", "Собачья жизнь 2", "Та ещё парочка", "Тайная жизнь домашних животных 2", "Люди в чёрном: Интернэшнл", "Курск"
Новинки кино 2019: "Анна", "Мёртвые не умирают", "Король Лев", "Люди Икс: Новые мутанты", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Однажды в Голливуде", "Дора и Затерянный город", "Энгри бёрдс в кино 2", "Падение ангела"

2003-2019 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   