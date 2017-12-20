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Название фильма: Ферма «Мадбаунд»

Оригинальное название: Mudbound

О фильме "Ферма «Мадбаунд»":

Гаррет Хедлунд и Кэри Маллиган в драме про белую и чёрную семьи, делящие суровую жизнь на ферме. Две номинации на «Золотой глобус» (за лучшую женскую роль второго плана и лучшую песню), две номинации на награду Гильдии киноактёров США (за лучшую мужскую роль второго плана и лучший актёрский ансамбль). Фильм куплен «Нетфликсом» после премьеры.