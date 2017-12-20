  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Кинокадр в инстаграме: лучшие фото

Ферма «Мадбаунд» | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Тизер New :: 20.12.17 ссылка на ролик

Размещение: YouTube

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Ферма «Мадбаунд»" (3, из них 3 новых)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Ферма «Мадбаунд»
Оригинальное название: Mudbound
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Независимое кино » Драмы
О фильме "Ферма «Мадбаунд»":

Гаррет Хедлунд и Кэри Маллиган в драме про белую и чёрную семьи, делящие суровую жизнь на ферме. Две номинации на «Золотой глобус» (за лучшую женскую роль второго плана и лучшую песню), две номинации на награду Гильдии киноактёров США (за лучшую мужскую роль второго плана и лучший актёрский ансамбль). Фильм куплен «Нетфликсом» после премьеры.

На главную | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
Хроники хищных городовПервому игроку приготовитьсяЗвёздные войны: Последние джедаиБегущий в лабиринте: Лекарство от смертиМир Юрского периода 2Тихоокеанский рубеж 2Мстители: Война бесконечности. Часть 1Джуманджи 2: Зов джунглей
Недавние громкие новинки:
Звёздные войны: Последние джедаиСекретные материалыЛига СправедливостиОчень странные делаУбийство в Восточном экспрессеТор 3: РагнарёкОхотник за разумомГеошторм

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Драма":
Ферма «Мадбаунд» Трейлер
» Тизер
» Русский трейлер
Гонка века Русский трейлер
Погружение Международный трейлер
» Русский трейлер
Поезд на Париж Трейлер
» Русский трейлер
Призрачная нить Русский трейлер
Тебя никогда здесь не было Трейлер
За пропастью во ржи Русский трейлер
Чистокровные Трейлер
» Трейлер 2
Мария Магдалина Международный трейлер
» Русский трейлер
 
Новые трейлеры:
Солдат Трейлер
Ферма «Мадбаунд» Трейлер
» Тизер
» Русский трейлер
8 подруг Оушена Русский тизер
Изменённый углерод О съёмках
Нарко Тизер, сезон 4
Щелкунчик и Четыре королевства Трейлер
» Русский трейлер
8 подруг Оушена Тизер
Хроники хищных городов Русский трейлер
» Трейлер
Человек-паук: Через вселенные Британский трейлер
Яркий О съёмках
Дикие предки Трейлер 3
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 декабрь 2018 январь февраль март
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ферма «Мадбаунд»:

Ферма «Мадбаунд»
постеры фильма: 8
кадры из фильма: 18
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Звёздные войны 8: Последние джедаи: Порги и ситхи

Кино с дюжиной спойлеров, красивой красно-белой гаммой финала, парочкой драм в кадре и безумным количеством скуки посередине. В этом смысле восьмая часть наследует скорее «Изгою-один», нежели части седьмой

Ферма «Мадбаунд»: Мать сыра земля
У Риз получилось снять эпик человеческих масштабов, где правдоподобные случайности навсегда меняют жизни, и можно закопать прошлое, но не получится забыть то, что оно причинило

Легенда о Коловрате: Воруй, убивай
Никакая клюква не спародирует русских лучше, чем сами русские. Почему в кадре нет Кащея Бессмертного и Бабы Яги? Почему герои не поют?

5 одержимых режиссёров: Нолан, Финчер, Шьямалан, Рёфн и Соррентино
У некоторых режиссёров через всю фильмографию проходит какая-то одна тема, поэтому творчество их во многом одинаковое

Счастливого дня смерти: Убей в себе стерву
Зная, что смерть здесь бессмысленна и лишь вернёт всё к исходной точке, создатели позволяют себе развлекаться
Ещё рецензии

Обновления
BBC снимет документальный фильм о Харви Вайнштейне
История с сексуальным скандалом вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна получила закономерное продолжение — сегодня стало известно...
Трейлеры, кадры, постеры:

Солдат, Sicario 2: Soldado new
кадров: 4
» Трейлер

Ферма «Мадбаунд», Mudbound new
постеров: 8, кадров: 18
» Трейлер
» Тизер
» Русский трейлер

Лучшие комментарии:
Звёздные войны 8: Последние джедаи : Культурный шок | Джо
Я не смотрел 7 эпизод. Поэтому мое разочарование близко к тому, что я испытывал при просмотре "Братья блюз 2000"... далее

19 декабря, вторник

Новости кино:
Фильм Алексея Германа-младшего примет участие в основном конкурсе Берлинале
68-й Берлинский кинофестиваль объявил первых участников основного конкурса и программы гала-показов...
Джордж Клуни спродюсирует для Netflix сериал об Уотергейтском скандале
Джордж Клуни и его компания Smokehouse Pictures разработает для стрим-сервиса Netflix мини-сериал об Уотергейтском скандале...
Оскар Айзек озвучит главного героя анимационной «Семейки Аддамс»
Роль отца семейства Гомеса Аддамса в новой анимационной экранизации знаменитых комиксов Чарльза Аддамса «Семейка Аддамс» предложена Оскару Айзеку...
Йен Маккеллен готов вернуться к роли Гэндальфа в сериале Amazon
Йен Маккеллен в эфире популярного британского ток-шоу выразил готовность повторить свою знаменитую роль мага Гэндальфа...
Трейлеры, кадры, постеры:

8 подруг Оушена, Ocean's 8 new
постеров: 1, кадров: 1
» Русский тизер
» Тизер

Изменённый углерод, Altered Carbon
» О съёмках

Нарко, Narcos
» Тизер, сезон 4

Щелкунчик и Четыре королевства, Nutcracker and the Four Realms new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер
» Русский трейлер

Три богатыря и принцесса Египта
постеров: +9

Тренер
постеров: 1

18 декабря, понедельник
Ролики россыпью: «Алита», «Мир Юрского периода 2», «Человек-паук» и много Netflix
Пока «Дисней» пытается монополизировать кинопроизводство по пути к выходу на стриминговый рынок, лидер этого рынка Netflix продолжает покупать и создавать большинство...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Звёздные войны: Последние джедаи», рецензия . «Легенда о Коловрате», рецензия . 5 одержимых режиссёров, обзор . «Тайна Коко», рецензия . «Счастливого дня смерти», рецензия . «Снеговик», рецензия . «Иностранец», рецензия . «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия . «Лига Справедливости», рецензия . «Тор 3: Рагнарёк», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Звёздные войны: Последние джедаи", "Джуманджи 2: Зов джунглей", "Ёлки новые", "Фердинанд", "Легенда о Коловрате", "Новогодний переполох", "Новизна", "Вечеринка"
Новинки кино 2017: "Движение вверх", "Величайший шоумен", "Большая игра", "Скиф", "Форма воды", "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти", "Смерть Сталина", "Короче", "Селфи"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   