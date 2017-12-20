Рецензия: Мать сыра земля

Никита КОМАРОВ , 20 декабря 2017

Начало 1940-х, белая и чёрная семьи, пустившие корни на разных концах одного куска земли в глухом Миссисипи, выбивающие себе жизнь у болезней, ливней, взаимного напряжения и вынесенной в оригинальное название повсеместной грязи, отправляющие братьев и сыновей на войну. В «Ферме Мадбаунд» достаточно масштаба, действующих лиц и драмы для размашистого эпика, которому в его экранной версии, кажется, логичнее было бы принять форму минисериала, тем более что итоговый результат после премьеры всё равно был куплен «Нетфликсом» и в подобающих условиях почти никому так и не показан. Режиссёр Ди Риз и со-сценарист Вирджил Уильямс, однако, всецело на стороне кино, и самая явная особенность их фильма — в том, как они укладывают историю в два часа, избегая ещё одной неловкой экранизации, бездумно скачущей из конца в конец.

Поначалу легко предположить, что это, в первую очередь, история героини Кэри Маллиган, которая после краткого вступления берёт на себя обязанности как закадрового рассказчика, так и наиболее заметного человека на экране. Однако не проходит и четверти часа, как она уступает сначала одну позицию, а затем и вторую. Вместо того чтобы закреплять персонажей в качестве главных и второстепенных, фильм по очереди выводит их в центр и даёт каждому продемонстрировать свою сущность и точку зрения, после чего они отправляются жить своей жизнью, свободно странствуя между задним и передним планом, временами и вовсе надолго исчезая.

По сути, так авторы весь первый час обустраивают фильм для появления главной драматической линии: ветеранской дружбы героев Хедлунда и Джейсона Митчелла. Уже первая их совместная сцена служит тем эмоциональным взрывом, к которому всё шло, и оба актёра наполняют их отношения жизнью и энергией, пока фильм, не сомневаясь в искренности их связи, не игнорирует ни вопрос о том, с чего белый парень в искомом времени и месте так развязно дружит с чёрным, ни логичные последствия этой дружбы. Здесь обнаруживается самое эффектное использование стратегии, при которой прочие персонажи то теряют, то прибавляют в важности: изредка показывая дедулю в исполнении Джонатана Бэнкса в компании непонятных незнакомцев, в кульминации фильм способен без лишних слов раскрыть — или подтвердить — с кем именно он ошивался всё это время.

В процессе не обходится без жертв, в основном дающих знать о себе, когда действие покидает Америку: немецкая часть истории Митчелла явно нуждается в подробностях, а военные сцены выдают недостаток бюджета в достаточной степени, чтобы откровенно вырывать из происходящего. Невзирая на это, у Риз получилось снять эпик человеческих масштабов, где правдоподобные случайности навсегда меняют жизни, и можно вместе закопать недавнее прошлое, но никогда не получится забыть то, что оно причинило. Финал закрепляет ощущение, необходимое любой драме с подобными амбициями: что этих людей ждёт долгая, не определённая пока жизнь, и увиденное было именно крупным планом отдельного временного отрезка — важного, но отнюдь не закрытого.