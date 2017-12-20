|
Ферма «Мадбаунд»
о фильме: рецензия | кадры: 18 | трейлеры: 3 | постеры: 8 | в ролях
Рецензия: Мать сыра земля
Начало 1940-х, белая и чёрная семьи, пустившие корни на разных концах одного куска земли в глухом Миссисипи, выбивающие себе жизнь у болезней, ливней, взаимного напряжения и вынесенной в оригинальное название повсеместной грязи, отправляющие братьев и сыновей на войну. В «Ферме Мадбаунд» достаточно масштаба, действующих лиц и драмы для размашистого эпика, которому в его экранной версии, кажется, логичнее было бы принять форму минисериала, тем более что итоговый результат после премьеры всё равно был куплен «Нетфликсом» и в подобающих условиях почти никому так и не показан. Режиссёр Ди Риз и со-сценарист Вирджил Уильямс, однако, всецело на стороне кино, и самая явная особенность их фильма — в том, как они укладывают историю в два часа, избегая ещё одной неловкой экранизации, бездумно скачущей из конца в конец.
Поначалу легко предположить, что это, в первую очередь, история героини Кэри Маллиган, которая после краткого вступления берёт на себя обязанности как закадрового рассказчика, так и наиболее заметного человека на экране. Однако не проходит и четверти часа, как она уступает сначала одну позицию, а затем и вторую. Вместо того чтобы закреплять персонажей в качестве главных и второстепенных, фильм по очереди выводит их в центр и даёт каждому продемонстрировать свою сущность и точку зрения, после чего они отправляются жить своей жизнью, свободно странствуя между задним и передним планом, временами и вовсе надолго исчезая.
По сути, так авторы весь первый час обустраивают фильм для появления главной драматической линии: ветеранской дружбы героев Хедлунда и Джейсона Митчелла. Уже первая их совместная сцена служит тем эмоциональным взрывом, к которому всё шло, и оба актёра наполняют их отношения жизнью и энергией, пока фильм, не сомневаясь в искренности их связи, не игнорирует ни вопрос о том, с чего белый парень в искомом времени и месте так развязно дружит с чёрным, ни логичные последствия этой дружбы. Здесь обнаруживается самое эффектное использование стратегии, при которой прочие персонажи то теряют, то прибавляют в важности: изредка показывая дедулю в исполнении Джонатана Бэнкса в компании непонятных незнакомцев, в кульминации фильм способен без лишних слов раскрыть — или подтвердить — с кем именно он ошивался всё это время.
В процессе не обходится без жертв, в основном дающих знать о себе, когда действие покидает Америку: немецкая часть истории Митчелла явно нуждается в подробностях, а военные сцены выдают недостаток бюджета в достаточной степени, чтобы откровенно вырывать из происходящего. Невзирая на это, у Риз получилось снять эпик человеческих масштабов, где правдоподобные случайности навсегда меняют жизни, и можно вместе закопать недавнее прошлое, но никогда не получится забыть то, что оно причинило. Финал закрепляет ощущение, необходимое любой драме с подобными амбициями: что этих людей ждёт долгая, не определённая пока жизнь, и увиденное было именно крупным планом отдельного временного отрезка — важного, но отнюдь не закрытого.
Название фильма: Ферма «Мадбаунд»
Оригинальное название: Mudbound
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
О фильме "Ферма «Мадбаунд»":
Гаррет Хедлунд и Кэри Маллиган в драме про белую и чёрную семьи, делящие суровую жизнь на ферме. Две номинации на «Золотой глобус» (за лучшую женскую роль второго плана и лучшую песню), две номинации на награду Гильдии киноактёров США (за лучшую мужскую роль второго плана и лучший актёрский ансамбль). Фильм куплен «Нетфликсом» после премьеры.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Ферма «Мадбаунд»:
Звёздные войны 8: Последние джедаи: Порги и ситхи
Ферма «Мадбаунд»: Мать сыра земля
Легенда о Коловрате: Воруй, убивай
5 одержимых режиссёров: Нолан, Финчер, Шьямалан, Рёфн и Соррентино
Счастливого дня смерти: Убей в себе стерву
» Тизер
Я не смотрел 7 эпизод. Поэтому мое разочарование близко к тому, что я испытывал при просмотре "Братья блюз 2000"... далее
19 декабря, вторник
68-й Берлинский кинофестиваль объявил первых участников основного конкурса и программы гала-показов...
Джордж Клуни и его компания Smokehouse Pictures разработает для стрим-сервиса Netflix мини-сериал об Уотергейтском скандале...
Роль отца семейства Гомеса Аддамса в новой анимационной экранизации знаменитых комиксов Чарльза Аддамса «Семейка Аддамс» предложена Оскару Айзеку...
Йен Маккеллен в эфире популярного британского ток-шоу выразил готовность повторить свою знаменитую роль мага Гэндальфа...
» Тизер
18 декабря, понедельник
Пока «Дисней» пытается монополизировать кинопроизводство по пути к выходу на стриминговый рынок, лидер этого рынка Netflix продолжает покупать и создавать большинство...
В отличие от заокеанского проката, отечественный зритель почти не отреагировал на появление в прокате главного тяжеловеса декабря...
|
|
|
|
|
«Звёздные войны: Последние джедаи», рецензия «Легенда о Коловрате», рецензия 5 одержимых режиссёров, обзор «Тайна Коко», рецензия «Счастливого дня смерти», рецензия «Снеговик», рецензия «Иностранец», рецензия «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия «Лига Справедливости», рецензия «Тор 3: Рагнарёк», рецензия