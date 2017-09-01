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Название сериала: Мистер робот

Оригинальное название: Mr. Robot

О сериале "Мистер робот":

Сериал о подпольной хакерской группировке под названием «Нахренобщество», которое взялось взломать хранилище информации о долгах клиентов перед некоей крупнейшей транснациональной Корпорацией Зла. При этом история жизни главного героя, страдающего социофобией специалиста по кибербезопасности и, одновременно, хакера Эллиота Алдерсона (Рами Малек) и тайна личности главаря группировки Мистера Робота (Кристиан Слейтер) тесно связаны друг с другом. Режиссёр пилота Нильс Арден Оплев.