|
Мистер робот | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 44 | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
Сезон 3, трейлер New :: 14.08.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Мистер робот
Оригинальное название: Mr. Robot
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Сериалы » Драматические
... » Криминальные
О сериале "Мистер робот":
Сериал о подпольной хакерской группировке под названием «Нахренобщество», которое взялось взломать хранилище информации о долгах клиентов перед некоей крупнейшей транснациональной Корпорацией Зла. При этом история жизни главного героя, страдающего социофобией специалиста по кибербезопасности и, одновременно, хакера Эллиота Алдерсона (Рами Малек) и тайна личности главаря группировки Мистера Робота (Кристиан Слейтер) тесно связаны друг с другом. Режиссёр пилота Нильс Арден Оплев.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Мистер робот:
Валериан и Город Тысячи Планет: Странные картинки
Проклятие Аннабель 2: Зарождение зла: Ребячество
Галерея: «Окно в Европу» 2017
Дюнкерк: Ноланизация
Озарк: Рисковый бизнес
Порван, Bodied new
Двойка, Deuce new
13 августа, воскресенье
Окно в Европу 2017, фоторепортаж Проходивший в Выборге с 6 по 12 августа 25-й юбилейный фестиваль российского кино «Окно в Европу» назвал своих победителей...
Чего не было в мультиплексах почти все первые семь месяцев 2017 года, так это тепло принятого и успешного чистого хоррора...
5 лучших роликов недели: «Игра престолов» и «Стражи галактики 2», Роберт Паттинсон и Брайан Крэнстон
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Телохранитель киллера, Hitman's Bodyguard
Прокат в России: 17 августа 2017 года
12 августа, суббота
Карл Урбан ведёт переговоры об участии в анонсированном в мае этого года теле-сериале «Судья Дредд: Мега-сити 1»...
Кинокомпании Paramount Pictures и Skydance, объединившиеся ради создания очередной картины из серии «Терминатор»...
Universal TV планирует производство теле-сериала «Семейка монстров» для телеканала NBC, который станет перезагрузкой одноимённого ситкома 1960-х годов. Разработкой...
11 августа, пятница
Научно-фантастической картине Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» официально присвоен прокатный рейтинг R...
Мортен Тильдум готовится к съёмкам фильма под названием «Выход на Запад»...
|
|
|
|
|
«Валериан и Город Тысячи Планет», рецензия «Тёмная башня», рецензия Фестиваль «Окно в Европу», фоторепортаж «Дюнкерк», две рецензии Сериал «Американские боги», отзыв «Взрывная блондинка», отзыв Сериал «Озарк», рецензия «Проклятие Аннабель 2», рецензия «Роковое искушение», рецензия «Ветреная река», рецензия «Чужой: Завет», рецензия