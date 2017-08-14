Фестиваль «Окно в Европу» назвал победителей Окно в Европу 2017, фоторепортаж Проходивший в Выборге с 6 по 12 августа 25-й юбилейный фестиваль российского кино «Окно в Европу» назвал своих победителей...

Бокс-офис США: 11-13 августа, «Аннабель» спешит на помощь Чего не было в мультиплексах почти все первые семь месяцев 2017 года, так это тепло принятого и успешного чистого хоррора...