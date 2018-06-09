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Маугли | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Дублированный ролик о съёмках New :: 09.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Маугли
Оригинальное название: Mowgli
Прокат в России фильма "Маугли": 18 октября 2018 года
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О фильме "Маугли":
Фильм Энди Сёркиса по мотивам Киплинга. На этот раз серьёзно приближенный к реалистичности, хоть и по-прежнему с говорящими животными.
Роли озвучивали: Бенедикт Камбербэтч (Шер Хан), Кейт Бланшетт (Каа), Кристиан Бэйл (Балу).
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