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Маугли | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 21.05.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Маугли
Оригинальное название: Mowgli
Прокат в России фильма "Маугли": 18 октября 2018 года
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О фильме "Маугли":
Фильм Энди Сёркиса по мотивам Киплинга. На этот раз серьёзно приближенный к реалистичности, хоть и по-прежнему с говорящими животными.
Роли озвучивали: Бенедикт Камбербэтч (Шер Хан), Кейт Бланшетт (Каа), Кристиан Бэйл (Балу).
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