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Название фильма: Маугли

Оригинальное название: Mowgli

О фильме "Маугли":

Фильм Энди Сёркиса по мотивам Киплинга. На этот раз серьёзно приближенный к реалистичности, хоть и по-прежнему с говорящими животными.

Роли озвучивали: Бенедикт Камбербэтч (Шер Хан), Кейт Бланшетт (Каа), Кристиан Бэйл (Балу).