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Маугли | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 21.05.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Маугли
Оригинальное название: Mowgli
Прокат в России фильма "Маугли": 18 октября 2018 года
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» Голливуд » Приключения
        ... » Экранизации
О фильме "Маугли":

Фильм Энди Сёркиса по мотивам Киплинга. На этот раз серьёзно приближенный к реалистичности, хоть и по-прежнему с говорящими животными.

Роли озвучивали: Бенедикт Камбербэтч (Шер Хан), Кейт Бланшетт (Каа), Кристиан Бэйл (Балу).

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Маугли:

Маугли
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 2

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постеров: 1, кадров: 2
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