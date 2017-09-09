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Между нами горы | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 09.09.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Между нами горы
Оригинальное название: Mountain Between Us
Прокат в России фильма "Между нами горы": 5 октября 2017 года
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        ... » Приключения
        ... » Экранизации
О фильме "Между нами горы":

После внезапного крушения самолёта двое незнакомцев должны скооперироваться, чтобы выжить в заснеженных горах.

В ролях: Идрис Эльба, Кейт Уинслет.

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Между нами горы:

Между нами горы
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 3

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