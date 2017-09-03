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Между нами горы | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 03.09.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Между нами горы
Оригинальное название: Mountain Between Us
Прокат в России фильма "Между нами горы": 5 октября 2017 года
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О фильме "Между нами горы":
После внезапного крушения самолёта двое незнакомцев должны скооперироваться, чтобы выжить в заснеженных горах.
В ролях: Идрис Эльба, Кейт Уинслет.
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