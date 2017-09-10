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мама! | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 10 | постеры: 6 | в ролях
Русский отрывок 2 New :: 10.09.17 ссылка на ролик
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Название фильма: мама!
Оригинальное название: mother!
Прокат в России фильма "мама!": 14 сентября 2017 года
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О фильме "мама!":
Отношения супругов подвергаются испытаниям, когда в их дом приходят незваные гости.
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем.
Режиссёр: Даррен Аронофски.
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