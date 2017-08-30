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мама! | Трейлеры

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Отрывок New :: 30.08.17 ссылка на ролик

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Название фильма: мама!
Оригинальное название: mother!
Прокат в России фильма "мама!": 14 сентября 2017 года
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О фильме "мама!":

Отношения супругов подвергаются испытаниям, когда в их дом приходят незваные гости.

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем.

Режиссёр: Даррен Аронофски.

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мама!:

мама!
постеры фильма: 6
кадры из фильма: 1
трейлеры: 5

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