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мама! | Трейлеры
Трейлер New :: 08.08.17 ссылка на ролик
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Название фильма: мама!
Оригинальное название: mother!
Прокат в России фильма "мама!": 14 сентября 2017 года
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О фильме "мама!":
Отношения супругов подвергаются испытаниям, когда в их дом приходят незваные гости.
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем.
Режиссёр: Даррен Аронофски.
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