В Выборге открылся фестиваль «Окно в Европу» Окно в Европу 2017, фоторепортаж 6 августа в городе Выборг Ленинградской области открылся 25-й фестиваль российского кино «Окно в Европу»...

Что с фильмом будет бяда и пячаль, ИМХО, было ясно ещё на том этапе, когда в кину приходили постоять-посмотреть... далее

Кинга я люблю не очень сильно и книгу не читал, но пользуясь информацией из рецензии, делаю вывод, что мир данной книги у него очень хорошо проработан... далее

Исполняется 30 лет со дня смерти Анатолия Папанова 30 лет назад, 5 августа 1987 года в возрасте 64 лет ушёл из жизни легендарный советский актёр театра и кино Анатолий Папанов...