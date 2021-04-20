Североамериканский прокат, застывший в ожидании значимых премьер, продолжал на неделе планово снижаться...

Отечественные фильмы постоянно отсылают к нашей собственной героической истории, но истинные проблемы подобных постановок зачастую становятся видны лишь по итогам...