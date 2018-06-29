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Хроники хищных городов | Трейлеры
О съёмках New :: 29.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Хроники хищных городов
Оригинальное название: Mortal Engines
Прокат в России фильма "Хроники хищных городов": 13 декабря 2018 года
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Хроники хищных городов":
Хьюго Уивинг и Стивен Ланг в постапокале про передвижные города, воюющие друг с другом на опустошённой Земле. Продюсер: Питер Джексон.
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Хроники хищных городов, Mortal Engines
Прокат в России: 13 декабря 2018 года
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