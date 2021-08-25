Название сериала: Утреннее шоу

Оригинальное название: Morning Show

О сериале "Утреннее шоу":

Дженнифер Анистон, Риз Уизерспун, Стив Карелл в сериале о популярнейшей утренней программе новостей, которая переживает кризис после обвинений одного из постоянных ведущих в сексуальных домогательствах на рабочем месте.