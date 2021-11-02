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Морбиус | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Промо-ролик New :: 02.11.21
С русскими титрами.
Название фильма: Морбиус
Оригинальное название: Morbius
Прокат в России фильма "Морбиус": 20 января 2022 года
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О фильме "Морбиус":
Джаред Лето в комиксе из вселенной Венома (читай, Человека-паука) по версии Сони про биохимика, который пытался вылечить себя от болезни, но вместо этого заделался вампиром.
Режиссёр: Даниэль Эспиноса («Живое»). В качестве камео: Джей Кей Симмонс и Майкл Китон.
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