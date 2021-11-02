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Название фильма: Морбиус

Оригинальное название: Morbius

О фильме "Морбиус":

Джаред Лето в комиксе из вселенной Венома (читай, Человека-паука) по версии Сони про биохимика, который пытался вылечить себя от болезни, но вместо этого заделался вампиром.

Режиссёр: Даниэль Эспиноса («Живое»). В качестве камео: Джей Кей Симмонс и Майкл Китон.