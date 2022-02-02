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Падение Луны | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 11 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Отрывок 4 New :: 02.02.22
Название фильма: Падение Луны
Оригинальное название: Moonfall
Прокат в России фильма "Падение Луны": 3 февраля 2022 года
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... » Фильм-катастрофа
О фильме "Падение Луны":
Холли Берри, Майкл Пенья, Дональд Сазерленд, Патрик Уилсон в фильме-катастрофе Роланда Эммериха.
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