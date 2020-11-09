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Лунная База 8 | Трейлеры
о сериале: кадры: 2 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 09.11.20
Название сериала: Лунная База 8
Оригинальное название: Moonbase 8
Планы выпуска: 2020 год
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» Сериалы » Комедийные
О сериале "Лунная База 8":
Джон Рейли в комедийном сериале об астронавтах, отрабатывающих жизнь на будущей лунной базе в тестовой лаборатории НАСА.
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