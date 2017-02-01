  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Форум WIKI  

Голос монстра

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Излечение

Никита КОМАРОВ, 1 февраля 2017
Рецензия
Голос монстра

«Голос монстра» — взгляд изнутри на внутренний мир ребёнка, живущего с неизлечимо больной матерью, в котором элементы фэнтези не являются способом для главного героя сбежать из своей реальности, но, наоборот, присутствуют именно для того, чтобы помочь ему с ней разобраться. Многовековой тис, каждую ночь превращающийся для мальчика в гигантского энта с горящими глазами и незаменимым оригинальным голосом Лайама Нисона, делает это не для того, чтобы забрать его в далёкую волшебную страну, стать его лучшим другом или вообще предложить хоть какой-нибудь лёгкий выход; при этом и символизирует он не ту самую болезнь и не вызываемые ею горе и страх, а только лишь правду жизни, которая придёт и заставит с собой считаться.

Монстр приходит, чтобы рассказывать истории, которые начинаются с понятных, сказочных архетипов и конфликтов, только чтобы затем включить в себя лицемерие, обман и смерть. (В этих отрывках фильм переходит в анимацию в стиле акватипии и обретает свои самые впечатляющие моменты). Но одного рассказа недостаточно — негодующему ребёнку каждый раз необходимо на пальцах разъяснить мораль, и вскоре становится понятно, что и «Голос монстра» в целом ведёт себя как вынесенный в название персонаж: на примере одной отдельно взятой семьи, где у всех разные взаимоотношения и проблемы, он предлагает историю о том, что жизнь сложна и несправедлива, и одновременно устами тех же персонажей объясняет сам себя максимально прямолинейным и тяжеловесным способом.

Голос монстра

Так фильм и переходит во фрустрирующее состояние, вызванное тем, что его худшие побуждения неразрывно связаны с его лучшими. В определённой степени ему помогают эмоциональная честность и понимание, на чём фокусироваться; какими бы эффектными ни были компьютерная и рисованная анимация, адаптировавший свой собственный роман Патрик Несс и режиссёр Хуан Антонио Байона понимают, что это именно драма с элементами фэнтези, а не наоборот, и ни секунды не пытаются убедить зрителя в обратном. Байона, в частности, работает даже лучше, когда в кадре никто не говорит, извлекая нужный эффект из вида полностью разгромленной гостиной или из того, как первая за долгое время встреча героя с отцом сменяется кадром американских горок.

В то же время это фильм, в котором в первые десять минут абсолютно серьёзно произносится фраза «Люди боятся того, чего не понимают», а изображение школьной травли настолько искусственно, что смотрится как пародия. Его конфликт с самим собой виден и в том, как он рассуждает о сложности жизни, но отказывается отразить её в собственной стилистике; наоборот, мальчик и мать живут буквально по соседству с кладбищем, в мире, где никогда не светит солнце. Отдельные зрители узнают в нём фильм, который поразил бы их своей глубиной, посмотри они его в возрасте главного героя, и здесь он, пусть уже и не по своей вине, тоже попадает в ловушку — умная драма для детей, которую увидят, в первую очередь, взрослые.



 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Голос монстра
Оригинальное название: Monster Calls
Прокат в России фильма "Голос монстра": 2 февраля 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Голливуд » Детское и семейное кино
        ... » Фэнтэзи
О фильме "Голос монстра":

Чтобы справиться с неизлечимой болезнью матери мальчик отправляется за помощью к таинственному дереву-монстру.

В ролях: Лайам Нисон, Фелисити Джонс, Сигурни Уивер.

Режиссёр: Хуан Антонио Байона.

Обсудить на форуме | Голос монстра: билеты, раписание сеансов | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
На пятьдесят оттенков темнееКрасавица и чудовищеДжон Уик 2ЛоганЛига СправедливостиПризрак в доспехахЖивоеСпасатели Малибу
Недавние громкие новинки:
ПритяжениеТри икса: Мировое господствоЛа-Ла ЛендКредо убийцыИзгой-Один. Звёздные Войны: ИсторииВикингМир дикого западаЧёрные паруса

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Фильм-детям":
Лего Фильм: Бэтмен Расширенный TV-ролик 2
» Русский TV-ролик 4
» Русский TV-ролик 3
» Русский TV-ролик 2
» Русский TV-ролик
Тачки 3 Русский трейлер
» Трейлер
Голос монстра Отрывок 2
» Отрывок
Тачки 3 Тизер 2
Балерина Американский трейлер
Смайлики Тизер
Три богатыря и морской царь Трейлер 2
Голос монстра О съёмках 2
» О съёмках
 
Новые трейлеры:
Красавица и чудовище Русский трейлер 2
» Трейлер 2
Трейнспоттинг 2 Отрывок 4
» Отрывок 3
» Отрывок 2
Джон Уик 2 О съёмках 2
На пятьдесят оттенков темнее Отрывок 2
» Отрывок
Спасатели Малибу Промо-ролики
Трейнспоттинг 2 Отрывок
И проиграли бой Трейлер
Великая стена О съёмках 3
» О съёмках 2
Лекарство от здоровья Отрывок
Великая стена О съёмках
все трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 февраль март апрель май
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Голос монстра:

Голос монстра
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 15
трейлеры: 9

Рецензии и обзоры

Голос монстра: Излечение
Умная драма для детей, которую увидят, в первую очередь, взрослые

Новинки февраля: «Джон Уик 2», «Лего-Бэтмен» и «На 50 оттенков темнее» против российского кино
Прокатчики и спешат устроить в феврале столпотворение вонаби-блокбастеров, буквально раздирая аудиторию на части

Притяжение: Насилие
В роликах утаили самое важное — на самом деле это мелодрама для девочек с типа-сатирой

Молчание: Идите по всему миру
Герой готов обрести искупление через мученичество, но для этого ему, в отличие от Христа, надлежит спуститься с небес на землю

Три икса: Мировое господство: Бунтари и клоуны
Фан-сервис пополам с самоиронией не то чтобы стоят на первом месте, но постоянно о себе напоминают
Ещё рецензии

Обновления
Леонардо ди Каприо подыскал для себя триллер «Чёрная рука»
Леонардо ди Каприо сыграет ведущую роль в криминальном триллере «Черная рука»...
Колина Фарелла пригласили в «Центр города»
Колин Фарелл договаривается об участии в фильме Дэна Гилроя «Центр города». Ранее в проект зачислился Дензел Вашингтон...
Николь Кидман присматривается к роли матери Аквамена
Николь Кидман предложили сыграть мать Аквамена в одноимённом кинокомиксе Джеймса Вана...
Сирша Ронан сыграет беженку из Африки
Сирша Ронан подписалась на главную роль в экранизации бестселлера Камиллы Гиббс "Sweetness In The Belly"...
Трейлеры, кадры, постеры:

Космос между нами, Space Between Us
кадров: +11

На пятьдесят оттенков темнее
На пятьдесят оттенков темнее, Fifty Shades Darker
Прокат в России: 9 февраля 2017 года
кадров: +12
» Отрывок 2
» Отрывок

31 января, вторник
Кинокасса России: 26-29 января, «Притяжение» падает на зрителя
Отечественный бокс-офис сумел завершить первый месяц года на подъёме — в последний уикенд января валовая касса вновь подросла на 7%...
Диего Луна сыграет ведущую роль в «Лице со шрамом»
Антуан Фукуа так и не стал частью римейка культовой картины Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом», покинув место режиссёра вслед за Дэвидом Йейтсом и Пабло Ларраином...
Бен Аффлек отказался снимать «Бэтмена»
Бен Аффлек оставил место режиссёра в сольной картине про Бэтмена, однако он по-прежнему сыграет в ней главную роль и выступит одним из продюсеров...
Мела Гибсона и Джона Литгоу позвали в сиквел комедии «Здравствуй, папа, Новый год»
Мел Гибсон и Джон Литгоу договариваются с кинокомпанией Paramount Pictures об участии в сиквеле комедии 2015 года «Здравствуй...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Притяжение», рецензия . Оскар 2017: список номинантов . «Викинг», рецензия . «Три Икса: Мировое господство», рецензия . «Шерлок», финал 4 сезона, отзыв . «Закон ночи», рецензия . «Молчание», рецензия . «Преисподняя», отзыв . «Голос монстра», отзыв . «Ла-Ла Ленд», рецензия . Новинки февраля: «Джон Уик 2», «На 50 оттенков темнее» и наша жуть .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Голос монстра", "Космос между нами", "Трансформация", "Притяжение", "Три икса: Мировое господство", "Балерина", "Звонки", "Невеста"
Новинки кино 2017: "Джон Уик 2", "Лего Фильм: Бэтмен", "На пятьдесят оттенков темнее", "Великая стена", "Обитель зла: Последняя глава", "Патерсон", "Защитники", "Золото", "Логан"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   