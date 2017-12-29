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Название фильма: Мама и папа

Оригинальное название: Mom and Dad

О фильме "Мама и папа":

Комедийный хоррор про то, как родители начинают нападать на собственных детей после того, как услышали странный сигнал по телевизору. В ролях: Николас Кейдж, Сэльма Блэр. Режиссёр и сценарист: Брайан Тейлор.