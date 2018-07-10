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Опасная игра Слоун | Трейлеры
Русский трейлер New :: 10.07.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Опасная игра Слоун
Оригинальное название: Miss Sloane
Прокат в России фильма "Опасная игра Слоун": 2 августа 2018 года
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О фильме "Опасная игра Слоун":
Амбициозная лоббистка в попытке передать на рассмотрение законопроект по контролю за оружием сталкивается с мощными сопротивлением со стороны оружейных лоббистов.
В ролях: Джессика Честейн, Марк Стронг, Майкл Штульбарг.
Режиссёр: Джон Мэдден.
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