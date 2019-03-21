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Потерянное звено | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 21.03.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Потерянное звено
Оригинальное название: Missed Link
Прокат в России фильма "Потерянное звено": 4 апреля 2019 года
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» Анимация » Авторская
        ... » Кукольная
О фильме "Потерянное звено":

Студия «Лайка» представляет свой новый проект — соцпамфлет о похождениях парантропа мистера Линка в викторианском обществе.

Роли озвучивают: Зак Галифианакис, Хью Джекман, Зои Салдана, Тимоти Олифант, Эмма Томпсон, Стивен Фрай.

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Потерянное звено:

Потерянное звено
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Тройная граница: Замаскировались
Кино не открывает ничего нового, но напоминает о времени, когда американское кино не бредило кинокомиксами и сериалами

Рождённый стать королём: За маму, папу и страну
Политота диктует весь сценарий, от диалогов и вдохновляющих речей до сюжетообразующих моментов, и до хорошего приключения никому нет дела

Капитан Марвел: Мисс Мар-Велл в тылу врага
От этого сценария требовалось одно — чтобы в финале все помахали друг другу платочками до послетитровой сцены с пейджером

Если Бил-стрит могла бы заговорить: Молодые американцы
Это не кино про жертв, просящее от зрителя жалости, для этого на экране, к счастью, слишком много жизни и колорита

Академия «Амбрелла»: Всё переделать
Бывает, что сериал почти дотягивает до снайдеровских «Хранителей»: почти тот же уровень деконструкции
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20 марта, среда

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