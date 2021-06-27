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Чудотворцы | Трейлеры
Трейлер, 3 сезон New :: 27.06.21
Название сериала: Чудотворцы
Оригинальное название: Miracle Workers
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О сериале "Чудотворцы":
Стив Бушеми в роли Бога и Дэниел Рэдклиф в роли мелкого работника небесной канцелярии, отвечающего на молитвы, в комедийном мини-сериале о том, как предотвратить апокалипсис.
2 сезон посвящён популярной нынче тематике «страдающего средневековья».
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