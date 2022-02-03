|
Миньоны: Грювитация | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 7 | постеры: 2 | в ролях
TV-ролик New :: 03.02.22
Ссылки по теме:
Рецензия » Королевская рать Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Рецензия » Ещё более гадкий Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Миньоны: Грювитация
Оригинальное название: Minions: The Rise of Gru
Прокат в России фильма "Миньоны: Грювитация": 30 июня 2022 года
См. также: все фильмы 2022, фильмы 2021 список, новинки кино
» Анимация » Компьютерная
О фильме "Миньоны: Грювитация":
Продолжение спин-оффа про миньонов, в котором речь пойдёт малыше Грю после его встречи в миньонами и о том как он стал настоящим суперзлодеем.
Роли озвучили: Стив Каррелл, Пьер Коффин.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Миньоны: Грювитация:
Вальдо: Двенадцать друзей Ханнэма
Beatles: Get Back – Концерт на крыше: Машина времени
Незнакомая дочь: Параллельные матери
Аллея кошмаров: Лекарство от алкоголизма
Экспансия: 6 сезон: Финал без конца
2 февраля, среда
» TV-ролик
|
|
|
|
|
«Вальдо», отзыв «Аллея кошмаров», отзыв «Человек-паук», подкаст «Кингсмен», рецензия «Матрица 3», подкаст «Бенедетта: Искушение», отзыв «Незнакомая дочь», отзыв «Камон Камон», отзыв «Экспансия», финал, отзыв «Оленьи рога», отзыв «Лакричная пицца», отзыв «Тихая ночь», отзыв «Код 355», отзыв «Дом Гуччи», отзыв