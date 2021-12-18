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Миньоны: Грювитация | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 6 | постеры: 2 | в ролях
Тизер-трейлер New :: 18.12.21
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Название фильма: Миньоны: Грювитация
Оригинальное название: Minions: The Rise of Gru
Прокат в России фильма "Миньоны: Грювитация": 30 июня 2022 года
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О фильме "Миньоны: Грювитация":
Продолжение спин-оффа про миньонов, в котором речь пойдёт малыше Грю после его встречи в миньонами и о том как он стал настоящим суперзлодеем.
Роли озвучили: Стив Каррелл, Пьер Коффин.
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