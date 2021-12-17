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Название фильма: Миньоны: Грювитация

Оригинальное название: Minions: The Rise of Gru

О фильме "Миньоны: Грювитация":

Продолжение спин-оффа про миньонов, в котором речь пойдёт малыше Грю после его встречи в миньонами и о том как он стал настоящим суперзлодеем.

Роли озвучили: Стив Каррелл, Пьер Коффин.