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Охотник за разумом | Трейлеры
о сериале: трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 02.08.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Охотник за разумом
Оригинальное название: Mindhunter
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О сериале "Охотник за разумом":
Об агенте особого отдела ФБР, который занимается серийными убийцами и насильниками.
Продюсер и режиссёр первых серий: Дэвид Финчер.
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