С головой окунувшись в тёмные времена, отечественный бокс-офис конца июля предложил нам худшую валовую кассу со времён сентября 2015 года...

Кинокасса России: 27-30 июля, «Взрывная блондинка» и худшая касса за два года

За океаном ещё не закончился июль, но уже закончились блокбастеры — после того, как «Чужой: Завет» зачем-то свалил из пустого августа в май...