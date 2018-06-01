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22-я миля | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 01.06.18 ссылка на ролик
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Название фильма: 22-я миля
Оригинальное название: Mile 22
Прокат в России фильма "22-я миля": 23 августа 2018 года
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О фильме "22-я миля":
Марк Уолберг в экшн-триллере Питера Берга про секретного агента, который пытается тайно вывезти из страны таинственного обладателя информации о грядущем теракте.
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