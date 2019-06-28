Название фильма: Мидуэй

Оригинальное название: Midway

О фильме "Мидуэй":

Роланд Эммерих представляет исторический экшн об одном из самых масштабных морских сражений Второй мировой войны — битве у атолла Мидуэй, где в июне 1942 года американский флот одержал победу над японцами.

В ролях: Люк Эванс, Патрик Уилсон, Вуди Харрельсон, Мэнди Мур, Дэннис Куэйд, Аарон Экхарт.