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Мидуэй | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Тизер-трейлер New :: 28.06.19
Название фильма: Мидуэй
Оригинальное название: Midway
Прокат в России фильма "Мидуэй": 28 ноября 2019 года
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О фильме "Мидуэй":
Роланд Эммерих представляет исторический экшн об одном из самых масштабных морских сражений Второй мировой войны — битве у атолла Мидуэй, где в июне 1942 года американский флот одержал победу над японцами.
В ролях: Люк Эванс, Патрик Уилсон, Вуди Харрельсон, Мэнди Мур, Дэннис Куэйд, Аарон Экхарт.
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