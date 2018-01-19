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Полночное солнце | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 19.01.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Полночное солнце
Оригинальное название: Midnight Sun
Прокат в России фильма "Полночное солнце": 22 марта 2018 года
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» Голливуд » Мелодрамы
О фильме "Полночное солнце":

Мелодрама про девушку, кожа которой не выносит дневного света. В ролях: Белла Торн и Патрик Шварценеггер (сын Арнольда Шварценеггера).

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Полночное солнце:

Полночное солнце
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 1

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