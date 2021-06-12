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Полночь на злаковом поле | Трейлеры

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер R New :: 12.06.21

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Все ролики фильма "Полночь на злаковом поле" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Полночь на злаковом поле
Оригинальное название: Midnight in the Switchgrass
Прокат в России фильма "Полночь на злаковом поле": 5 августа 2021 года
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» Голливуд » Боевики
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О фильме "Полночь на злаковом поле":

Меган Фокс, Эмиль Хирш, Брюс Уиллис в детективе о поимке маньяка.

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Полночь на злаковом поле:

Полночь на злаковом поле
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 7
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Заклятие 3: По воле дьявола: Так всё и было!

В реальной действительности восьмидесятых годов прошлого века в самой экономически развитой стране нашего мира на полном серьёзе рассматривали версию защиты, согласно которой демоны существуют на самом деле

Ограбление по-джентльменски: Тюремный инспектор
Это фильм с Тимом Ротом и Пирсом Броснаном, но всё шоу ворует парочка из начальника тюрьмы и засланного инспектора

Круэлла: Эстелла против всех + видеоподкаст
Сложный, многогранный приквел, с вотэтоповоротами, похоронами, гэгами, и отсылочками к оригиналу

Тихое место 2: Ходячие слуханцы
В оригинале монстряшек было мало, и они не высовываются до самого финала, тут же они нам буквально садятся на лицо

Друзья: Воссоединение: И в музей
Это даже не современное лайв-шоу с динамичными камерами и виртуальными декорациями, мы получили банальный фильм о съёмках
Ещё рецензии

Обновления

13 июня, воскресенье
Бокс-офис США: «Тихое место 2» обходит новичков по фотофинишу
Заокеанский прокат продолжает охлаждаться в ожидании знаковых релизов, сразу двух заметных премьер оказалось недостаточно...

12 июня, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Полночь на злаковом поле, Midnight in the Switchgrass new
постеров: 1, кадров: 7
» Трейлер
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Лучшие комментарии:
Круэлла : Очень хорршо | BadGary
Это один из немногих или даже единственный фильм за последнее время котооый не хотелось мотать. Все ровно, без провисаний... далее

11 июня, пятница
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10 июня, четверг

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«Заклятие 3: По воле дьявола», рецензия . «Круэлла», подкаст . «Тихое место 2», отзыв . «Армия мертвецов», подкаст . «Форсаж 9», рецензия . «Женщина в окне», отзыв . «Гнев человеческий», рецензия . «Друзья: Воссоединение», рецензия . « Спираль», отзыв . «Любовь, смерть и роботы 2», отзыв . «Ограбление по-джентльменски», отзыв . «Неуязвимый», подкаст .
 
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Афиша кино: "Заклятие 3: По воле дьявола", "Ограбление по-джентльменски", "Круэлла", "Тихое место 2", "Форсаж 9", "Кролик Питер 2", "Красный призрак", "Четыре сапога и барсук"
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