Рецензия: Недалеко от Пенсаколы

Роман КОРНЕЕВ , 4 августа 2021

Поскольку Брюс Уиллис снимается в массе никому не нужных фильмов, то о некоторых из них, вроде «За гранью жизни» даже и сказать нечего, кроме того, насколько он там уставший и насколько это кино не нужно смотреть. «Полночь на злаковом поле» в этом смысле гораздо интереснее, потому что там Уиллис играет честное камео на пару смен, а не борется мучительно с более молодыми актёрами за место в кадре, как это было в «Звёздном рубеже», тем более что и кино на выходе не такое провальное. Да, он тут снова усталый коп, да, он тут произносит то, что нужно бы играть, но в общем это по крайней мере не настолько раздражает.

Как не раздражают Эмиль Хирш в роли детектива и Меган Фокс в роли сладкой ловушки. Когда она начинает лупцевать, это даже не выглядит как фарс. Не выглядит как фарс и очевидная параллель между семейкой копа и семейкой маньяка. Неплохо стилистически показаны все эти мотели при заправках, хотя, кажется, авторы сломались на той самой проходке в мокрых кедиках, настолько она лучше всего остального материала поставлена и снята.

Ведь всё остальное ещё и дико вторично. Меган в юбчонке на кровати мотеля. Меган в кандалах в сарае. Хотя казалось бы, ребят, ну вы же именно на эту замануху в кино позвали, но нет, всё это снимается как будто под принуждением злого продюсера, которого в этом кино будто бы и нет вовсе. Тут вообще всё очень необязательное и для проформы. Сцена удушения, вся эта история про переписку с маньяком, который шёл-шёл на свиданку, да раз за разом куда-то не туда. И сам маньяк всем хорош, но недотянут, ему нечего толком играть, каждая первая сцена будто уже была снята минимум трижды в горазо более внятных фильмах, причём с тех же ракурсов и на том же матрасе. А потому как ни старайся, а получится легковесный проходняк, главное достоинство которого, помимо уже указанной выше проходочки — это скромный короткометраж. Но нынешним временам — уже плюс.