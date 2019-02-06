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Середина 90-х | Трейлеры
Русский трейлер New :: 06.02.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Середина 90-х
Оригинальное название: Mid90s
Прокат в России фильма "Середина 90-х": 14 марта 2019 года
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О фильме "Середина 90-х":
Драма Джоны Хилла про 13-летнего подростка, бунтующего против привычного жизненного уклада и проводящего дни с группой друзей-скейтеров на улицах Лос-Анджелеса 90-х.
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