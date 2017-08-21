|
История семьи Мейеровиц | Трейлеры
Тизер New :: 21.08.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: История семьи Мейеровиц
Оригинальное название: Meyerowitz Stories
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
О фильме "История семьи Мейеровиц":
Вся разбросанная семья собирается вместе, чтобы отпраздновать художественный успех отца.
В ролях: Дастин Хоффман, Бен Стиллер, Адам Сэндлер, Эмма Томпсон.
Автор сценария и режиссёр: Ной Баумбах.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
История семьи Мейеровиц:
Телохранитель киллера: Бесславные парни
Валериан и Город Тысячи Планет: Странные картинки
Проклятие Аннабель 2: Зарождение зла: Ребячество
Озарк: Рисковый бизнес
Тёмная башня: Тёмный и ещё темнее
» Тизер
20 августа, воскресенье
20 августа отмечает 80-летний юбилей режиссёр, сценарист и продюсер Андрей Кончаловский...
Заокеанский летний бокс-офис испускает последний вздох — третий уикенд августа стал в Штатах наименее кассовым за весь год...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
19 августа, суббота
Сара Полсон, Патрик Демпси, Гай Пирс, Фрэнсис О'Коннор, Дженнифер Анистон, Дональд Сазерленд и «Джетсоны»
Сара Полсон сыграет ведущую роль доктора Поу в третьем сезоне антологии «Американская история преступлений»...
Жанр: друзья содерберга
Прокат в России: 7 сентября 2017 года
» TV-ролик
Лего Фильм: Ниндзяго, Lego Ninjago Movie
Прокат в России: 21 сентября 2017 года
18 августа, пятница
Кино-антология «Звёздные войны» пополнится сольным фильмом «Оби-Ван», посвящённым одному из ключевых персонажей саги Оби-Вану Кеноби...
Джастин Теру пополнил актёрский ансамбль комедийного теле-сериала для Netflix «Маньяк»...
В ближайшие две недели в Юте начнутся съёмки 10-серийной драмы для Paramount Network «Йеллоустоун»...
Алан Аркин присоединился к актёрам киноадаптации диснеевского мультфильма 1941 года «Дамбо»...
|
|
|
|
|
«Валериан и Город Тысячи Планет», рецензия «Телохранитель киллера», рецензия «Проклятие Аннабель 2», рецензия «Дюнкерк», две рецензии «Американские боги», рецензия «Взрывная блондинка», отзыв Сериал «Озарк», рецензия Фестиваль «Окно в Европу», фото «Роковое искушение», рецензия «Ветреная река», рецензия «Тёмная башня», рецензия