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Гонка века | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 15.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Гонка века
Оригинальное название: Mercy
Прокат в России фильма "Гонка века": 1 марта 2018 года
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О фильме "Гонка века":
Основанный на реальных событиях фильм о провальной попытке британского яхтсмена Дональда Кроухерста выиграть в 1968 году «Золотой глобус» в кругостветном плавании, во время которой он задумал обманный манёвр, создав тем самым скандальный прецедент. В ролях: Рэйчел Вайз, Колин Фёрт, Дэвид Тьюлис.
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