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Название фильма: Гонка века

Оригинальное название: Mercy

О фильме "Гонка века":

Основанный на реальных событиях фильм о провальной попытке британского яхтсмена Дональда Кроухерста выиграть в 1968 году «Золотой глобус» в кругостветном плавании, во время которой он задумал обманный манёвр, создав тем самым скандальный прецедент. В ролях: Рэйчел Вайз, Колин Фёрт, Дэвид Тьюлис.