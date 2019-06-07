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Люди в чёрном: Интернэшнл | Трейлеры
Репортаж с Московской премьеры New :: 07.06.19
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Уилл Смит, Томми Ли Джонс и Джош Бролин в фантастической комедии Барри Зонненфельда «Люди в чёрном 3», кадры (74 фото)
Название фильма: Люди в чёрном: Интернэшнл
Оригинальное название: Men in Black International
Прокат в России фильма "Люди в чёрном: Интернэшнл": 12 июня 2019 года
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О фильме "Люди в чёрном: Интернэшнл":
Тесса Томпсон, Крис Хемсворт, Лиам Нисон, Эмма Томпсон в новом заходе людей в чёрном, теперь с новыми персонажами и в международным (что для межпланетного комикса странно) масштабе.
Режиссёр: Гэри Грэй («Форсаж 8», «Ограбление по-итальянски»).
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