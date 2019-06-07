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Люди в чёрном: Интернэшнл | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Репортаж с Московской премьеры New :: 07.06.19

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Название фильма: Люди в чёрном: Интернэшнл
Оригинальное название: Men in Black International
Прокат в России фильма "Люди в чёрном: Интернэшнл": 12 июня 2019 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Франчайзы » Люди в чёрном
О фильме "Люди в чёрном: Интернэшнл":

Тесса Томпсон, Крис Хемсворт, Лиам Нисон, Эмма Томпсон в новом заходе людей в чёрном, теперь с новыми персонажами и в международным (что для межпланетного комикса странно) масштабе.

Режиссёр: Гэри Грэй («Форсаж 8», «Ограбление по-итальянски»).

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Люди в чёрном: Интернэшнл:

Люди в чёрном: Интернэшнл
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 29
трейлеры: 11

Рецензии и обзоры

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