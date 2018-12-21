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Люди в черном: Интернэшнл | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 21.12.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Люди в черном: Интернэшнл
Оригинальное название: Men in Black International
Прокат в России фильма "Люди в черном: Интернэшнл": 13 июня 2019 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Франчайзы » Люди в чёрном
О фильме "Люди в черном: Интернэшнл":

Ребекка Фергюсон, Крис Хемсворт, Лиам Нисон, Эмма Томпсон в новом заходе людей в чёрном, теперь с новыми персонажами и в международным (что для межпланетного комикса странно) масштабе.

Режиссёр: Гэри Грэй («Форсаж 8», «Ограбление по-итальянски»).

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Люди в черном: Интернэшнл:

Люди в черном: Интернэшнл
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

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Мульт оказался новогодним неофициальным спин-оффлом всё тех же «домашних животных», которые разве что не говорят, поверх вполне традиционного зелёного лохматика

Аквамен: Русалочка
«Аквамен» даёт надежду, что «Уорнеры» выберутся из тупика, куда сами себя загнали

Бамблби: Подушка-подружка
Перед нами «Инопланетянин», из которого убрали искренность и страсть, но остался профессионализм

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