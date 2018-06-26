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Мег: Монстр глубины | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 5 | постеры: 2 | в ролях
Дублированный TV-ролик New :: 26.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Мег: Монстр глубины
Оригинальное название: Meg
Прокат в России фильма "Мег: Монстр глубины": 9 августа 2018 года
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О фильме "Мег: Монстр глубины":
Профессор палеонтологии во время секретного погружения в самый глубокий океанский каньон выясняет, что гигантская глубоководная доисторическая акула мегалодон существует.
В главной роли: Джейсон Стэйтам. Режиссёр: Джон Туртельтауб.
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