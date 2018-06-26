Оператор Михаил Кричман приглашён в ряды Американской киноакадемии Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала список кинодеятелей, которым в этом году были разосланы приглашения вступить в академию. В этом...

Ролики россыпью: «Сибирь», «Отель Эль Рояль», «Суспирия» и мультфильм «Человек-паук» За три недели повыходило очень много крутых трейлеров. Есть старомодное голливудское кино вроде стариковской криминальной комедии «Старик и ружьё» с Рэдфордом...

Кинокасса России: «8 подруг Оушена» против «Суперсемейки 2» И без того слабые прогнозы на прошедшие выходные в российском прокате поспешили не оправдаться в меньшую сторону — буквально все фильмы...