Продюсерская компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова начала производство драмы «Дылда» Кантемира Балагова...

Катрин Денёв и Жюльет Бинош получили главные роли в новой картине японского режиссёра Хирокадзу Корээды...

Сегодня, 9 апреля, исполняется 85 лет знаменитому французскому актёра Жану-Полю Бельмондо...

Отечественный прокат, делавший главную ставку на старт второй части теперь уже заявленной трилогии «Гоголь...

За океаном в прокат ворвался новый тизер, никто не ожидал, что околофантастический камерный триллер «Тихое место» соберёт на старте сразу $50 млн при...