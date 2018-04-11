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Мег: Монстр глубины | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 11.04.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Мег: Монстр глубины
Оригинальное название: Meg
Прокат в России фильма "Мег: Монстр глубины": 9 августа 2018 года
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Ужасы и мистика
        ... » Фантастика
О фильме "Мег: Монстр глубины":

Профессор палеонтологии во время секретного погружения в самый глубокий океанский каньон выясняет, что гигантская глубоководная доисторическая акула мегалодон существует. В главной роли: Джейсон Стэйтам. Режиссёр: Джон Туртельтауб.

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Мег: Монстр глубины:

Мег: Монстр глубины
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 3
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

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Девочка с никак не желающим работать слуховым аппаратом оказывается и главным символом катастрофы в этой семье, и средоточием всех главных конфликтов получившейся в итоге драматургии

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Авторы вновь отказываются признать ключевой момент: действия главного героя делают его психопатом

Другая сторона: Берлин-Берлин
Вместо шпионского моста — секретный тоннель, а так перед нами классика берлинского противостояния — двойники, шпиономания, проверки на полиграфе и всё дальше расходящиеся реальности
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Мег: Монстр глубины
Мег: Монстр глубины, Meg new
Прокат в России: 9 августа 2018 года
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10 апреля, вторник
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