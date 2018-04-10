  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Кинокадр в инстаграме: лучшие фото

МЭГ | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 10.04.18 ссылка на ролик

Размещение: YouTube



 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: МЭГ
Оригинальное название: Meg
Прокат в России фильма "МЭГ": 9 августа 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Триллеры
        ... » Ужасы и мистика
        ... » Фантастика
О фильме "МЭГ":

Профессор палеонтологии во время секретного погружения в самый глубокий океанский каньон выясняет, что гигантская глубоководная доисторическая акула существует. В главной роли: Джейсон Стэйтам. Режиссёр: Джон Туртельтауб.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Мстители: Война бесконечностиСоло: Звездные войны. ИсторииТренерПервому игроку приготовитьсяФантастические твари 2: Преступления Грин-де-ВальдаЧерновикРальф против интернетаМиссия невыполнима 6: Последствия
Недавние громкие новинки:
Мир дикого западаЛара КрофтЧёрная пантераДвижение вверхФорма водыЗвёздные войны: Последние джедаиДжуманджи 2: Зов джунглейСекретные материалы

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Фантастика":
МЭГ Трейлер
Рэмпейдж Дублированный отрывок
Мир будущего Трейлер
Соло: Звездные войны. Истории Трейлер 2
» Русский трейлер 2
» Кросс-промо
451 градус по Фаренгейту Трейлер
Апгрейд Трейлер R
» Трейлер
Дыши во мгле Русский трейлер 2
» Французский трейлер 2
» Русский трейлер
» Французский трейлер
Тёмные отражения Русский трейлер
» Трейлер
 
Новые трейлеры:
МЭГ Трейлер
Мстители: Война бесконечности Расширенный дублированный TV-ролик
» Дублированный TV-ролик
Рэмпейдж Дублированный отрывок
Мир будущего Трейлер
Судная ночь. Начало Русский трейлер
» Трейлер
Соло: Звездные войны. Истории Трейлер 2
» Русский трейлер 2
» Кросс-промо
Опасный бизнес Дублированный отрывок 2
Агент Джонни Инглиш 3.0 Русский трейлер
» Трейлер
Человек, который убил Дон Кихота Трейлер
Опасный бизнес Дублированный отрывок
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 апрель май июнь июль
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

МЭГ:

МЭГ
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 3
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Гоголь. Вий: Позовите спецэффект
По-прежнему сложно воспринимать это не как разводку, потому что тебе снова показывают две серии процедурала. Но ещё хуже, как обошлись с Вием

Я сражаюсь с великанами: Все умрут
Перед нами с одной стороны крепкий жанр, а с другой — настоящая взрослая (особенно для подросткового кино) драма

Жажда смерти: Защищатель
Авторы вновь отказываются признать ключевой момент: действия главного героя делают его психопатом

Другая сторона: Берлин-Берлин
Вместо шпионского моста — секретный тоннель, а так перед нами классика берлинского противостояния — двойники, шпиономания, проверки на полиграфе и всё дальше расходящиеся реальности

Новинки апреля: «Гоголь. Вий», «Рэмпэйдж», «Тренер»
Последняя попытка мединского кино перед началом череды летних блокбастеров оторвать свой кусок бокс-офисного пирога
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

МЭГ, Meg new
постеров: 2, кадров: 3
» Трейлер

Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности, Avengers: Infinity War
Прокат в России: 3 мая 2018 года
» Расширенный дублированный TV-ролик
» Дублированный TV-ролик
» TV-ролик

Мир будущего, Future World
постеров: 1, кадров: 4
» Трейлер

9 апреля, понедельник

Новости кино:
Жану-Полю Бельмондо исполнилось85 лет
Сегодня, 9 апреля, исполняется 85 лет знаменитому французскому актёра Жану-Полю Бельмондо...
Кинокасса России: «Гоголь. Вий» возглавляет слабый уикенд
Отечественный прокат, делавший главную ставку на старт второй части теперь уже заявленной трилогии «Гоголь...
Трейлеры, кадры, постеры:

Судная ночь. Начало, First Purge new
постеров: 2, кадров: 2
» Русский трейлер
» Трейлер

Соло: Звездные войны. Истории
Соло: Звездные войны. Истории, Solo: A Star Wars Story
Прокат в России: 24 мая 2018 года
» Трейлер 2
» Русский трейлер 2
» Кросс-промо

8 апреля, воскресенье
Бокс-офис США: «Тихое место» громко стартует
За океаном в прокат ворвался новый тизер, никто не ожидал, что околофантастический камерный триллер «Тихое место» соберёт на старте сразу $50 млн при...
5 лучших роликов недели: Far Cry 5, «Рик и Морти» и Андрею Губину приготовиться
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Опасный бизнес, Gringo
» Дублированный отрывок 2
» Дублированный отрывок

6 апреля, пятница
Amazon снимет пять сезонов сериала по «Властелину колец»
Студия Amazon объявила, что создаст на основе книг Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» телесериал продолжительностью пять сезонов...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Гоголь. Вий», отзыв . «Жажда смерти», рецензия . Сериал «Другая сторона», отзыв . «Первому игроку приготовиться», отзыв . «Лара Крофт», рецензия . «Конец ***го мира», отзыв . «Тебя здесь никогда не было», отзыв . «Аннигиляция», рецензия . «Я сражаюсь с великанами», отзыв . «Тихоокеанский рубеж 2», отзыв . «Не в себе», отзыв . Оскар-2018, фото церемонии .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Гоголь. Вий", "Жажда смерти", "Первому игроку приготовиться", "Кролик Питер", "Тихоокеанский рубеж 2", "Винчестер. Дом, который построили призраки", "Не в себе", "Каникулы президента"
Новинки кино 2018: "Рэмпейдж", "Тренер", "Смешарики. Дежавю", "Мстители: Война бесконечности", "Собибор", "Такси 5", "Дэдпул 2", "Конченая", "Соло: Звездные войны. Истории"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   