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Мавританец | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Русский минутный трейлер 2 New :: 30.01.21


Все ролики фильма "Мавританец" (4, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Мавританец
Оригинальное название: Mauritanian
Прокат в России фильма "Мавританец": 18 февраля 2021 года
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» Голливуд » Драмы
        ... » Триллеры
О фильме "Мавританец":

Джоди Фостер, Бенедикт Камбербэтч в драме о заключённом Гуантаномо, который провёл там 10 лет без предъявления обвинения.

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Мавританец:

Мавританец
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Дьявол в деталях: Анти-Зодиак
Режиссёр снимает знакомый сюжет, где вместо реального расследования парочка самовлюблённых детективов находит себе подозреваемого

Смертельная зона: Я, андроид
Нарочитые «украинцы», больше похожие на абстрактных «албанцев», нарочитые террористы на полсмены, нарочитый армейский бардак

Охотник на монстров: Голденэкс
Йовович скачет по пустыне, теряя бойцов, местные пытаются её вразумить-подготовить, потом, спустя пяток однообразных локаций, финальный босс

Беги, прячься, борись: Да стреляй уже
Ведь проблема школьных шутингов, она в дурацких законах, протоколах и экономии на охранниках, а вовсе не в том, что у каждого есть в доме ружьё

Душа: Я получил эту роль
Даже в развесёлом детсаду для нерождённых душ это по-прежнему история об учителе и пианисте, пусть и с аттракционами в виде говорящего котейки
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