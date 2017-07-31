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Моди | Трейлеры
о фильме: кадры: 15 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 31.07.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Моди
Оригинальное название: Maudie
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О фильме "Моди":
Биографический фильм о реальной художнице Мод Льюис, которая болела серьёзным артритом и была замужем за затворником.
В ролях: Салли Хоукинс, Итан Хоук.
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