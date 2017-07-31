74-й Венецианский кинофестиваль объявил участников основной конкурсной программы, а также состав международного жюри...

За океаном ещё не закончился июль, но уже закончились блокбастеры — после того, как «Чужой: Завет» зачем-то свалил из пустого августа в май...

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...

Партнёры по съёмочной площадке научно-фантастической картины «Интерстеллар» Мэттью Макконахи и Энн Хэтуэй воссоединились в секретном проекте — нуар-триллере...

Риз Уизерспун и Дженнифер Анистон впервые после ситкома «Друзья», где они сыграли сестёр, воссоединяются для съёмок в сериале об утренних телевизионных шоу. Объектом...

Брайс Даллас Ховард дебютирует в режиссуре с фильмом «Типа Рок-звезда» по одноимённому роману Мэттью Квика...