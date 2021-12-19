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Матрица: Воскрешение | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика «Матрица»
Отзывы: [3]

Подкаст «Мы ругаем» New :: 19.12.21


Все ролики фильма "Матрица: Воскрешение" (16, из них 5 новых)
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Название фильма: Матрица: Воскрешение
Оригинальное название: Matrix Resurrections
Прокат в России фильма "Матрица: Воскрешение": 16 декабря 2021 года
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» Франчайзы » Матрица
О фильме "Матрица: Воскрешение":

Киану Ривз возвращается к роли Нео в четвёртой части «Матрицы», которую сняла Лана Вачовски.

Также в фильме снимались: Кристина Риччи, Кэрри Энн Мосс, Нил Патрик Харрис, Джада Пинкетт-Смит, Ламберт Уилсон.

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Матрица: Воскрешение:

Матрица: Воскрешение
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 16
трейлеры: 16

Рецензии и обзоры

Матрица: Воскрешение: К чертям семью + подкаст

Лане Вачовски плевать. Она сказала то, что хотела. Перерезав горло Архитектору, заставив Киану Ривза выйти из образа Джона Уика. Заставив нас всех сходить на это дурацкое кино. Она до нас сумела достучаться

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Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение, Matrix Resurrections
Прокат в России: 16 декабря 2021 года
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